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"Молоді "діти" та пенсіонери": З'явилося фото звільнених російських військовополонених

Фото: Росія повернула 55 військових у рамках обміну полоненими (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Український омбудсмен Дмитро Лубинець показав фото російських військових, яких у рамках обміну Україна передала РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена.

Фото: звільнені російські військовополонені (t.me/dmytro_lubinetzs)

"До речі, це звільнені російські військовослужбовці - молоді "діти" та пенсіонери другої армії світу, які через "успіхи" спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації", - зазначив Лубинець.

Він наголосив, що робота щодо повернення українців триватиме до останнього звільненого полоненого та деокупації всіх українських територій.

Нагадаємо, обмін бранцями між Україною та Росією відбувся 21 вересня.

В рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких – 108 бійців "Азова". З полону звільнили багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгена Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.

Росія у свою чергу отримала 55 військовополонених та кума Путіна Віктора Медведчука.

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Обмін полоненимиРосійська Федерація