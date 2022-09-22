"Молодые "дети" и пенсионеры": Появилось фото освобожденных российских военнопленных

Фото: освобожденные российские военнопленные (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Кстати, это уволенные российские военнослужащие - молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев продлится до последнего освобожденного пленного и деоккупации всех украинских территорий.