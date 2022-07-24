ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Молодіжна збірна України поступилася Чехії та фінішувала останньою на Євробаскеті-2022

Новость на русском →
Чорногорія, Неділя 24 липня 2022 16:51
Молодіжна збірна України поступилася Чехії та фінішувала останньою на Євробаскеті-2022 Фото: Підопічні Віталія Степановського стали головним розчаруванням турніру (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Безславним вильотом у Дивізіон B із останнього місця завершила виступи на чемпіонаті Європи-2022 збірна України U-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 15-16 місця

Чехія U-20 – Україна U-20 – 80:61 (19:16, 21:12, 16:20, 24:13)

Українська молодіжка не змогла піднести сюрприз і в останньому поєдинку на Євробаскеті-2022. "Синьо-жовті" на рівних провели першу чверть, але почали відставати в другій.

На піку перформансу чехів ті вели з перевагою +14. Українці спробували нав'язати боротьбу й навіть скоротили відрив наполовину. Та все ж програли кінцівку другої 10-хвилинки й пішли на велику перерву з дефіцитом 12 пунктів.

У третій чверті чехи впродовж тривалого часу тримали Україну U-20 на безпечній відстані. Хлопці Віталія Степановського зуміли з максимального, 18-очкового відставання скоротити відставання лише до шести-восьми.

Та розвинути навіть локальний напівуспіх українці не зуміли. За підсумками фінального відрізку "синьо-жовті" програли додаткових 11 пунктів. Ця невдача лише підкреслила повний провал української молодіжки, яка здобула лише одну перемогу за 7 матчів, на Євробаскеті.

Чемпіонат Європи-2023 новий призов збірної України U-20 проведе в Дивізіоні B. Там українці востаннє виступали ще в 2014 році.

До слова, українець Кащук судитиме матчі на дорослому чемпіонаті Європи-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Збірна України Чемпіонат Європи
NEWS
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років