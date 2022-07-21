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Молодежная сборная Украины проиграла Словении первый "матч при жизни" на Евробаскете-2022

Фото: Максим Шульга несется к кольцу сборной Словении U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольная сборная Украины U-20 уступила сверстникам из Словении (81:86) в первом раунде матчей за 9-16 места на чемпионате Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 9-16 места

Словения U-20 – Украина U-20 – 86:81 (27:22, 16:18, 26:14, 17:27)

Украинцы оказались в роли догоняющих уже со старта поединка. Балканцы увереннее чувствовали себя на паркете и на пике вели с +8 в первой четверти. К концу 10-минутки "сине-желтые", однако, немного сократили дефицит (22:27).

Вторую четверть Украина U-20 начала мощнее. Подопечные Виталия Степановского сократили отрыв, в какой-то момент даже сравняли счет. Однако словенцы пришли в себя и возобновили преимущество перед большим перерывом (43:40).

Зато в третьей 10-минутке украинцы изрядно провалились. Сборная Словении U-20 организовала безумный старт (7:0) и отправила оппонента в серьезный нокдаун. "Подняться" украинская молодежка смогла не сразу, проиграв еще 12 пунктов по итогам четверти.

Казалось, что все шансы на успех Украина U-20 уже упустила. Однако под занавес поединка "сине-желтые" неожиданно ожили. За две минуты до финального свистка ребята Степановского совершили настоящий подвиг, сократив отрыв до -1. И все же проиграли...

Теперь молодежная сборная Украины продолжит борьбу за место в Дивизионе А на следующий форум. Из четырех неудачников в баскетбольной элите удержится только одна команда.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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