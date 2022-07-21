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Молодіжна збірна України програла Словенії перший "матч за життя" на Євробаскеті-2022

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Чорногорія, Четвер 21 липня 2022 19:19
Молодіжна збірна України програла Словенії перший "матч за життя" на Євробаскеті-2022 Фото: Максим Шульга мчить до кільця збірної Словенії U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольна збірна України U-20 поступилася одноліткам зі Словенії (81:86) в першому раунді матчів за 9-16 місця на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 9-16 місця

Словенія U-20 – Україна U-20 – 86:81 (27:22, 16:18, 26:14, 17:27)

Українці опинилися в ролі тих, хто наздоганяє, вже зі старту двобою. Балканці впевненіше почувалися на паркеті та на піку вели з +8 у першій чверті. На кінець 10-хвилинки "синьо-жовті", однак, трохи скоротили дефіцит (22:27).

Другу ж чверть Україна U-20 розпочала потужніше. Підопічні Віталія Степановського скоротили відрив у який момент навіть зрівняли рахунок. Проте, словенці оговталися та таки відновили перевагу перед великою перервою (43:40).

Зате в третій 10-хвилинці українці неабияк провалилися. Збірна Словенії U-20 організувала шалений старт (7:0) та відправили опонента в серйозний нокдаун. "Піднятися" українська молодіжка змогла не відразу, програвши ще 12 пунктів за підсумками чверті.

Здавалося, що всі шанси на успіх Україна U-20 вже проґавила. Однак, під завісу поєдинку "синьо-жовті" несподівано оклигали. За дві хвилини до фінального свистка хлопці Степановського зробили справжній подвиг, скоротивши відрив до -1. Та все ж програли...

Тепер молодіжна збірна України продовжить боротьбу за місце в Дивізіоні А на наступний форум. Із чотирьох невдах в баскетбольній еліті втримається лише одна команда.

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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