Молодежная сборная Украины по MMA не поедет на чемпионат мира в Россию

Молодежная сборная Украины по смешанным единоборствам не поедет на чемпионат мира, который состоится 23-26 марта в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщает Федерация MMA Украины.

В связи с тем, что молодежная команда прошла серьезный этап подготовки к мировому первенству, федерация решила устроить ей международные поединки.

Вже зовсім скоро збірна України серед молоді вирушить підкорювати олімп першості на Чемпіонат Світу, що відбудеться... Опубліковано Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України 13 березень 2018 р.

Функционерам удалось договориться о проведении матчевой встречи со сборной Польши, которая состоится 23 марта во Львове.

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов издал приказ, запрещающий украинцам выступать на соревнованиях в России.

Напомним, сборная Украины по биатлону не поедет на завершающий этап Кубка мира, который состоится в российской Тюмени.