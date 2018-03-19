Молодіжна збірна України з MMA не поїде на чемпіонат світу в Росію

Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств не поїде на чемпіонат світу, що відбудеться 23-26 березня у місті Санкт-Петербург. Про це повідомляє Федерація MMA України.

У зв'язку з тим, що молодіжна команда пройшла серйозний етап підготовки до світової першості, федерація вирішила влаштувати їй міжнародні поєдинки.

Вже зовсім скоро збірна України серед молоді вирушить підкорювати олімп першості на Чемпіонат Світу, що відбудеться... Опубліковано Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України 13 березень 2018 р.

Функціонерам вдалося домовитися про проведення матчевої зустрічі зі збірною Польщі, яка відбудеться 23 березня у Львові.

Раніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов видав наказ, що забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії.

Нагадаємо, збірна України з біатлону не поїде на завершальний етап Кубка світу, який відбудеться в російської Тюмені.