Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Молодіжна збірна України з MMA не поїде на чемпіонат світу в Росію

НовиниСпорт    19.03.2018 - 14:03
Фото: тренування збірної України з MMA серед молоді (facebook.com/mma.ukraina)
Фото: тренування збірної України з MMA серед молоді (facebook.com/mma.ukraina)

Команда замість цього проведе зустріч з Польщею у Львові

Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств не поїде на чемпіонат світу, що відбудеться 23-26 березня у місті Санкт-Петербург. Про це повідомляє Федерація MMA України.

У зв'язку з тим, що молодіжна команда пройшла серйозний етап підготовки до світової першості, федерація вирішила влаштувати їй міжнародні поєдинки.

 

Вже зовсім скоро збірна України серед молоді вирушить підкорювати олімп першості на Чемпіонат Світу, що відбудеться...

Опубліковано Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України 13 березень 2018 р.

Функціонерам вдалося домовитися про проведення матчевої зустрічі зі збірною Польщі, яка відбудеться 23 березня у Львові.

Раніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов видав наказ, що забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії.

Нагадаємо, збірна України з біатлону не поїде на завершальний етап Кубка світу, який відбудеться в російської Тюмені.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Українські каратисти завоювали три бронзи на турнірі в Роттердамі Українці Беленюк і Ткач стали чемпіонами польської борцівської ліги
Теги: Санкт-Петербург, борьба, соревнования
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top