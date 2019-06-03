Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Украины по футболу U-20 обыграла команду Панамы со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.

Голы забили Денис Попов, Сергей Булеца, а Даниил Сикан сделал дубль.

Фото (facebook.com/fifau20worldcup/)

Как отмечает Международная федерация футбола (ФИФА), сборная Украины U-20 впервые в истории вошла в восьмерку лучших команд на чемпионате мира.

Отметим, что в 1/4 финала украинская команда сыграет против Колумбии 7 июня в городе Лодзь, начало в 16:30 по Киеву.

Как известно, ранее на турнире молодежная сборная Украины сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф с первого места в группе.

Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) 21 марта провела свой первый матч под руководством главного тренера Руслана Ротаня.

