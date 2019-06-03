Молодіжна збірна України з футболу вперше вийшла в чвертьфінал ЧС

Збірна України обіграла команду Панами з рахунком 4:1
Збірна України з футболу U-20 обіграла команду Панами з рахунком 4:1 і вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Польщі.
Голи забили Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.
Фото (facebook.com/fifau20worldcup/)
Як зазначає Міжнародна федерація футболу (ФІФА), збірна України U-20 вперше в історії вийшла у вісімку кращих команд на чемпіонаті світу.
Відзначимо, що в 1/4 фіналу українська команда зіграє проти Колумбії 7 червня у місті Лодзь, початок о 16:30 за Києвом.
Як відомо, раніше на турнірі молодіжна збірна України зіграла внічию з Нігерією і вийшла в плей-офф з першого місця в групі.
Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) 21 березня провела свій перший матч під керівництвом головного тренера Руслана Ротаня.