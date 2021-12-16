Молодежь против, а взрослые - "за": что думают украинцы о снижении избирательного возраста

"Отдельный вопрос - уменьшение возраста голосования, активного избирательного права. Есть исследования, мы их делали, они очень парадоксальны, но менее всего этого хочет возрастная группа 18-25 лет. Они это объясняли тем что, "на самом деле я сам себе, может, и отложил бы активное право до 20 лет", - отметил Корниенко.

По его словам, молодежь склоняется к мысли о том, что еще не совсем разбирается в политике.

"Мы молоды, мы в этом не разбираемся, какие-то там партии, ходить куда-то голосовать", это все такое, как говорит молодежь моего поколения, bullshit. Современная молодежь по-другому говорит: кринж и так далее. И вот они сами больше, хотя казалось бы они должны быть за", - пояснил Корниенко.

Он отметил, что старшее поколение наоборот выступает за такое решение.

"А чем старше люди... Вот больше всего за это выступают пенсионеры. Они говорят: пусть голосуют даже с 16 лет, это интересно. Поэтому согласия в обществе нет, соответственно, если нет согласия, изменения в Конституцию трудно принять", - резюмировал Корниенко.