Молодежь "Динамо" победила "Баварию". Немцев не спас даже Ибрагимович

Счет в матче открыли киевляне уже на 7-й минуте - отличился Александр Яцык. После забитого гола "Динамо" продолжило владеть преимуществом, но второй гол забили уже во втором тайме, когда над стадионом усилился снегопад. С пенальти на 69-й минуте отличился Владимир Бражко.

Гостям удалось сократить отставание перед самым финальным свистком. Биньямин Дибрани нанес точный удар после розыгрыша углового.

По итогам пяти туров "Динамо" остается на первом месте в своей группе. Чтобы его удержать, достаточно не проиграть в последнем матче молодежке португальской "Бенфики".

Составы команд:

"Динамо": Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцык (Филатов, 81), Мельниченко (Эль Хамлиши, 70), Волошин, Диалло, Попов (Горбач, 89).

"Бавария": Шенк, Саньянг, Бухманн, Яницек, Герольд, Незири (Йылдыз, 62), Вениг, Айтамер (Дибрани, 73), Ваннер, Ибрагимович, Мамедов (Хэпберн, 73).