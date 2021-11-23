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Молодежь "Динамо" победила "Баварию". Немцев не спас даже Ибрагимович

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 18:22
Молодежь "Динамо" победила "Баварию". Немцев не спас даже Ибрагимович Фото: "Динамо" U-19 обыграло "Баварию" в Юношеской лиге УЕФА (fcdynamo.com)
Автор: Сергей Новиков

Молодежная команда киевского "Динамо" в рамках пятого тура Юношеской Лиги УЕФА обыграла сверстников из мюнхенской "Баварии". По итогам матча зафиксирована минимальная победа со счетом 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Счет в матче открыли киевляне уже на 7-й минуте - отличился Александр Яцык. После забитого гола "Динамо" продолжило владеть преимуществом, но второй гол забили уже во втором тайме, когда над стадионом усилился снегопад. С пенальти на 69-й минуте отличился Владимир Бражко.

Гостям удалось сократить отставание перед самым финальным свистком. Биньямин Дибрани нанес точный удар после розыгрыша углового.

По итогам пяти туров "Динамо" остается на первом месте в своей группе. Чтобы его удержать, достаточно не проиграть в последнем матче молодежке португальской "Бенфики".

Составы команд:

"Динамо": Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцык (Филатов, 81), Мельниченко (Эль Хамлиши, 70), Волошин, Диалло, Попов (Горбач, 89).

"Бавария": Шенк, Саньянг, Бухманн, Яницек, Герольд, Незири (Йылдыз, 62), Вениг, Айтамер (Дибрани, 73), Ваннер, Ибрагимович, Мамедов (Хэпберн, 73).

Напомним, сегодня пройдет матч Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Баварией". Подробнее о том, в каком состоянии к игре подходят команды, читайте в материале РБК-Украина.

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