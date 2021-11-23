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Молодь "Динамо" перемогла "Баварію". Німців не врятував навіть Ібрагімович

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 18:22
Молодь "Динамо" перемогла "Баварію". Німців не врятував навіть Ібрагімович Фото: "Динамо" U-19 обіграло "Баварію" в Юнацькій Лізі УЄФА (fcdynamo.com)
Автор: Сергей Новиков

Молодіжна команда київського "Динамо" в рамках п'ятого туру Юнацької Ліги УЄФА обіграла однолітків з мюнхенської "Баварії". За підсумками матчу зафіксована мінімальна перемога з рахунком 2:1.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рахунок у матчі відкрили кияни вже на 7-й хвилині - відзначився Олександр Яцик. Після забитого голу "Динамо" продовжило володіти перевагою, але другий гол забили вже в другому таймі, коли над стадіоном посилився снігопад. З пенальті на 69-й хвилині відзначився Володимир Бражко.

Гостям вдалося скоротити відставання перед самим фінальним свистком. Біньямін Дібрані завдав точного удару після розіграшу кутового.

За підсумками п'яти турів "Динамо" залишається на першому місці у своїй групі. Щоб його утримати, достатньо не програти в останньому матчі молодіжці португальської "Бенфіки".

Склади команд:

"Динамо": Нещерет, Бенедюк (Малиш, 88), Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Яцик (Філатов, 81), Мельниченко (Ель Хамлиші, 70), Волошин, Діалло, Попов (Горбач, 89).

"Баварія": Шенк, Саньянг, Бухманн, Яніцек, Герольд, Незірі (Йилдиз, 62), Веніг, Айтамер (Дібрані, 73), Ваннер, Ібрагімович, Мамедов (Хепберн, 73).

Нагадаємо, сьогодні пройде матч Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" і "Баварією". Детальніше про те, в якому стані до гри підходять команди, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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