Молода картопля, редис та зелень: огляд цін та де вигідніше купувати

На початку травня ціни на свіжі овочі в Україні кусаються. Найвищою є вартість молодої картоплі, сезон якої ще не розпочався. Водночас "салатний набір" коштує дешевше ніж торік.

РБК-Україна наводить огляд цін на овочі в магазинах та розповідає, коли чекати на зниження вартості.

При підготовці використовувалися: коментар керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів Сільпо, АТБ, Novus, Varus.

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Ціни на молоду картоплю. Де дешевше

Вартість молодої картоплі в Україні становить від 45 до 80 грн за кг, залежно від регіону та походження.

Як пояснила в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, причини високих цін пов'язані з обмеженими обсягами виробництва та негативним впливом погодних умов. Більшість молодої картоплі імпортується, що також впливає на ціни.

З приходом літнього врожаю та збільшенням внутрішнього виробництва ціни можуть знизитися. Порівняно з минулим роком, ціни наразі більш стабілізовані завдяки покращенню постачання.

Скриншот varus.ua

У мережах супермаркетів ціни дуже різняться. Молоду картоплю в Сільпо можна придбати за 91,3 грн/кг, у мережі Varus – 89,9 грн/кг, у Novus – 49,9 грн/кг. Ціна картоплі ранньої з Єгипту в мережі АТБ становить 39,95 грн/кг.

Скільки коштують овочі салатного набору

Тетяна Попович розповіла, що середня вартість свіжих овочів для салату є такою, як була торік, або ж навіть нижчою. До того ж зростання внутрішніх поставок може надалі стабілізувати ціни або спричинити їх невелике зниження.

Ціни на молоду капусту становлять приблизно 35-40 грн за кг, що є майже на рівні з минулим роком.

У cупермаркетах Varus можна придбати капусту за ціною 42,9 грн/кг, в АТБ ціна становить 46,95 грн/кг, у Novus та мережі Сільпо – 39,99 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Середня ціна на редис – 15-17 грн за пучок, що на 10% дешевше порівняно з минулим роком.

Ваговий редис у магазинах коштує: в АТБ – 39,95 грн/кг, у Сільпо та Varus – 44,9 грн/кг, у мережі Novus – 49,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Середні ціни на огірки також є нижчими ніж торік – на 11% (95-110 грн за кг).

Салатний огірок українського виробника у магазинах Varus коштує 109,9 грн/кг, у Novus – 104 грн/кг, ціна на огірок український в Сільпо становить 99,9 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Як розповіла представниця оптового сільськогосподарського ринку "Шувар", постачання зелені, такої як салати, кріп, петрушка та зелена цибуля, залишається стабільним, з деяким зростанням в наявності та споживанні цих продуктів. Малі та середні фермери сприяли цій стабільності та навіть зростанню в деяких регіонах.

На столичних ринках пучок зеленої цибулі коштує від 10 грн, кріп та петрушка по 15 грн за пучок. У супермаркетах ціни на вагову зелень такі:

Novus: кріп – мікс зелені кропу та петрушки – 39,9 грн/100г, зелена цибуля – 19,9 грн/70 г;

Сільпо: мікс зелені кропу та петрушки – 26,14 грн/60 г, цибуля зелена – 17,99 грн/70 г, кріп – 27,99/70 г;

Varus: кріп та петрушка – по 21 грн/40 г, зелена цибуля – 18,9 грн/40 г.

Скриншот varus.ua

Що впливає на вартість овочів та фруктів в Україні

Динаміка ринку фруктів та овочів формується як місцевими, так і глобальними подіями. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ціни в Україні значно коливаються. Серед причин зростання вартості пального, перебої у ланцюжках постачання та зміни курсу валют.

Як пояснила Тетяна Попович, загалом спостерігається тенденція до зростання цін через збільшення вартості логістики та вхідних матеріалів виробництва.

Водночас збільшується різноманіття доступних фруктів та овочів, особливо імпортованих сортів. Баланс між імпортованими та місцево вирощеними продуктами варіюється залежно від їх типу.

Наприклад, екзотичні фрукти переважно імпортуються, тоді як багато овочів, які споживаються в Україні, вирощуються локально. Місцеве виробництво залишається міцним за основні культури, такі як картопля, капуста та яблука.

Війна ускладнила логістику та торгівлю, впливаючи на імпорт і експорт, але українське виробництво продемонструвало стійкість та адаптивність, резюмувала експертка.