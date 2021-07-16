UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Молния попала в дом: в Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха

Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в один из домов на территории базы отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Пожар произошел в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района.

Очевидец сообщил, что молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать.

"Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар