Блискавка влучила в будинок: у Закарпатській області сталась пожежа на базі відпочинку

У Закарпатській області сталась пожежа на базі відпочинку. Блискавка потрапила в один з будинків на території бази відпочинку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Пожежа сталась в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району.
Очевидень повідомив, що блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.
О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 - ліквідувати.
"Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м", - йдеться у повідомленні.