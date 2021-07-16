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Блискавка влучила в будинок: у Закарпатській області сталась пожежа на базі відпочинку

Автор: Анастасія Рокитна

У Закарпатській області сталась пожежа на базі відпочинку. Блискавка потрапила в один з будинків на території бази відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа сталась в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району.

Очевидень повідомив, що блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 - ліквідувати.

"Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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