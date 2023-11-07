"Молилися за Росію". СБУ перевіряє два храми московського патріархату на Закарпатті

Служба безпеки України сьогодні прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП в Закарпатській області. Там представники московського патріархату прославляли "русский мир".
Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.
"СБУ продовжує проводити безпекові заходи в представництвах проросійської церкви в Україні. Сьогодні перевірка відбувається на Закарпатті, де УПЦ (МП) має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів", - йдеться в повідомленні.
Так, представники Служби безпеки завітали в село Руські Геївці у Свято-Михайлівський храм, а також у село Червоне в храм Різдва Божої матері.
"Перевіряється інформація, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу", - розповіли виданню джерела.
Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках. Джерела зазначають, що це ще один сигнал депутатам, що УПЦ (МП) в Україні потрібно заборонити.
Фото: СБУ перевіряє два храми московського патріархату на Закарпатті (РБК-Україна)
Нагадаємо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії.
Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.
Всі подробиці щодо ініціативи заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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