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"Молилися за Росію". СБУ перевіряє два храми московського патріархату на Закарпатті

Фото: СБУ перевіряє два храми московського патріархату на Закарпатті (РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Служба безпеки України сьогодні прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП в Закарпатській області. Там представники московського патріархату прославляли "русский мир".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

"СБУ продовжує проводити безпекові заходи в представництвах проросійської церкви в Україні. Сьогодні перевірка відбувається на Закарпатті, де УПЦ (МП) має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів", - йдеться в повідомленні.

Так, представники Служби безпеки завітали в село Руські Геївці у Свято-Михайлівський храм, а також у село Червоне в храм Різдва Божої матері.

"Перевіряється інформація, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу", - розповіли виданню джерела.

Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках. Джерела зазначають, що це ще один сигнал депутатам, що УПЦ (МП) в Україні потрібно заборонити.

 

Фото: СБУ перевіряє два храми московського патріархату на Закарпатті (РБК-Україна)

Україна за крок до заборони УПЦ МП

Нагадаємо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. 

Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.

Всі подробиці щодо ініціативи заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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