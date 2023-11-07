"Молились за Россию". СБУ проверяет два храма московского патриархата на Закарпатье

"СБУ продолжает проводить меры безопасности в представительствах пророссийской церкви в Украине. Сегодня проверка проходит на Закарпатье, где УПЦ (МП) имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов", - говорится в сообщении.

Так, представители Службы безопасности посетили село Русские Геевцы в Свято-Михайловский храм, а также село Червоное в храм Рождества Божьей матери.

"Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь", - рассказали изданию источники.

Также СБУ проверяет законность размещения храмов на соответствующих земельных участках. Источники отмечают, что это еще один сигнал депутатам, что УПЦ (МП) в Украине нужно запретить.

Фото: СБУ проверяет два храма московского патриархата на Закарпатье (РБК-Украина)

Украина в шаге от запрета УПЦ МП

Напомним, что 19 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России.

Этот шаг приближает Украину к официальному запрету церквей УПЦ МП, связь которых со страной-агрессорой уже доказана проверками СБУ и громкими разоблачениями завербованных священнослужителей.

Все подробности по инициативе запрета УПЦ Московского патриархата - читайте в материале РБК-Украина.

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