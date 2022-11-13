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Молились за Россию. Правоохранители изучат видео богослужения в Киево-Печерской Лавре

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Воскресенье 13 ноября 2022 14:45
Молились за Россию. Правоохранители изучат видео богослужения в Киево-Печерской Лавре Фото: правоохранители изучат видео богослужения в Киево-Печерской Лавре (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители устанавливают аутентичность видео из Киево-Печерской Лавры, на котором священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата во время богослужения якобы молятся за Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"С ситуацией по видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованном отцом Михаилом Емельяном из ПЦУ, на обращение ДЭСС уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины", - написал он.

По его словам, в первую очередь важно установить подлинность видео. А от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

"В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", - добавил Ткаченко.

Ранее священник ПЦУ Михаил Емельян опубликовал в видео, на котором якобы во время богослужения 12 ноября в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

Отметим, что в мае УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви.

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