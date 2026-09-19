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У Молдову знову залетіли дрони під час атаки РФ на Україну

12:16 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Молдову знову залетіли дрони під час атаки РФ на Україну (Getty Images)

У Молдові вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих дронів, які порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції Молдови.

Патрулі прикордонників проводять у цьому районі ретельні перевірки для з’ясування всіх обставин події, що сталася вночі, а також пошуку можливих уламків або фрагментів, що впали.

За даними молдовських прикордонників, близько опівночі в районі населеного пункту Каплани Штефан-Воде було помічено групу невідомих безпілотників.

Два літальні апарати перетнули повітряний простір Молдови, рухаючись у напрямку сіл Оленешти - Чистоводне. В той самий час ще один дрон зафіксували безпосередньо над селом Каплани - він летів з боку Крокмаза, а потім покинув територію країни.

Також о 5:19 ранку українська сторона повідомила молдавських прикордонників про те, що приблизно за 1,5-2 км від державного кордону (у районі українського села Троїцьке) зафіксувала падіння невідомого об’єкта, після чого сталося його загоряння.

Інциденти у повітряному просторі Молдови

Нагадаємо, вночі 18 вересня біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, пролунав потужний загадковий вибух.

Місцеві жителі почули гучний звук близько четвертої ранку, після чого поліція розпочала перевірку прилеглих територій.

Міноборони Молдови не змогло зафіксувати бойовий безпілотник з вибухівкою, який упав біля Кишинева, через його високу швидкість та малу висоту польоту.

Варто зазначити, що це вже не перша подібна ситуація у Молдові за останній час.

Раніше, 12 вересня, Молдова була змушена тимчасово закрити частину повітряного простору. Тоді обмеження запровадили через невідомий безпілотник, який залетів на територію країни з боку України.

Через цей інцидент в аеропорту Кишинева довелося затримати кілька авіарейсів.

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МолдоваВійна в УкраїніДрониАтака дронів