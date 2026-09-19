В Молдову снова залетели дроны во время атаки РФ на Украину

Патрули пограничников проводят в этом районе тщательные проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего ночью, а также поиска возможных обломков или упавших фрагментов.

По данным молдавских пограничников, около полуночи в районе населенного пункта Капланы Штефан-Воде была замечена группа неизвестных беспилотников.

Два летательных аппарата пересекли воздушное пространство Молдовы, двигаясь в направлении сел Оленешты - Чистоводное. В то же время еще один дрон зафиксировали непосредственно над деревней Капланы – он летел со стороны Крокмаза, а затем покинул территорию страны.

Также в 5:19 утра украинская сторона сообщила молдавским пограничникам о том, что примерно в 1,5-2 км от государственной границы (в районе украинского села Троицкое) зафиксировала падение неизвестного объекта, после чего произошло его возгорание.