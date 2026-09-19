В Молдову снова залетели дроны во время атаки РФ на Украину

В Молдове утром 19 сентября в районе Штефан-Водэ зафиксировала несколько неизвестных дронов, нарушивших воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.
Патрули пограничников проводят в этом районе тщательные проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего ночью, а также поиска возможных обломков или упавших фрагментов.
По данным молдавских пограничников, около полуночи в районе населенного пункта Капланы Штефан-Воде была замечена группа неизвестных беспилотников.
Два летательных аппарата пересекли воздушное пространство Молдовы, двигаясь в направлении сел Оленешты - Чистоводное. В то же время еще один дрон зафиксировали непосредственно над деревней Капланы – он летел со стороны Крокмаза, а затем покинул территорию страны.
Также в 5:19 утра украинская сторона сообщила молдавским пограничникам о том, что примерно в 1,5-2 км от государственной границы (в районе украинского села Троицкое) зафиксировала падение неизвестного объекта, после чего произошло его возгорание.
Напомним, ночью 18 сентября у молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, раздался мощный загадочный взрыв.
Местные жители услышали громкий звук около четырех утра, после чего полиция начала проверку близлежащих территорий.
Минобороны Молдовы не смогло зафиксировать упавший у Кишинева боевой беспилотник со взрывчаткой из-за его высокой скорости и малой высоты полета.
Это уже не первая подобная ситуация в Молдове за последнее время.
Ранее, 12 сентября, Молдова была вынуждена временно закрыть часть воздушного пространства. Тогда ограничения ввели из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию страны со стороны Украины.
Из-за этого инцидента в аэропорту Кишинева пришлось задержать несколько авиарейсов.