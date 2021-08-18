Молдовский лоукостер FlyOne открывает рейсы в Киев

Авиакомпания будет летать в аэропорт "Киев" (Жуляны) трижды в неделю, а с 24 октября частота рейсов увеличится до четырех.

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 39 евро в одну сторону и от 78 евро туда-обратно.

В стоимости самых дешевых билетов в тарифе Standart маленькая ручная кладь размером 40x30x20 см, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.

В пути самолет будет находиться ровно час.