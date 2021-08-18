UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Молдовский лоукостер FlyOne открывает рейсы в Киев

Автор: Инна Собора

С 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов в Киев. Полеты будут осуществлять из Кишинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcost.ua.

Авиакомпания будет летать в аэропорт "Киев" (Жуляны) трижды в неделю, а с 24 октября частота рейсов увеличится до четырех.

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 39 евро в одну сторону и от 78 евро туда-обратно.

В стоимости самых дешевых билетов в тарифе Standart маленькая ручная кладь размером 40x30x20 см, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.

В пути самолет будет находиться ровно час.

Ранее лоукостер Wizz Air запустил рейс из "Борисполя" в столицу ОАЭ.

РБК-Украина писало, что МАУ возобновили авиарейсы из Киева в Ниццу.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваАвиасообщение