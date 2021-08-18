Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ

З 1 жовтня молдовський лоукостер FlyOne розпочне виконнання рейсів до Києва. Польоти виконуватимуть із Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcost.ua .

Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 39 євро в один бік та від 78 євро туди-назад.

У вартості найдешевших квитків в тарифі Standart маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 см, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.

В дорозі літак перебуватиме рівно годину.