Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ
Фото: молдовський лоукостер FlyOne літатиме в Київ (flickr.om/gauthierbonnet)
З 1 жовтня молдовський лоукостер FlyOne розпочне виконнання рейсів до Києва. Польоти виконуватимуть із Кишинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcost.ua.
Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.
Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 39 євро в один бік та від 78 євро туди-назад.
У вартості найдешевших квитків в тарифі Standart маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 см, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.
В дорозі літак перебуватиме рівно годину.
Раніше лоукостер Wizz Air запустив рейс з "Борисполя" до столиці ОАЕ.
РБК-Україна писало, що МАУ відновили авіарейси з Києва до Ніцци.