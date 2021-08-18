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Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ

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Середа 18 серпня 2021 11:08
Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ Фото: молдовський лоукостер FlyOne літатиме в Київ (flickr.om/gauthierbonnet)
Автор: Инна Собора

З 1 жовтня молдовський лоукостер FlyOne розпочне виконнання рейсів до Києва. Польоти виконуватимуть із Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcost.ua.

Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 39 євро в один бік та від 78 євро туди-назад.

У вартості найдешевших квитків в тарифі Standart маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 см, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.

В дорозі літак перебуватиме рівно годину.

Раніше лоукостер Wizz Air запустив рейс з "Борисполя" до столиці ОАЕ.

РБК-Україна писало, що МАУ відновили авіарейси з Києва до Ніцци.

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Молдова Авіасполучення
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