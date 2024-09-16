У Молдові землетрус потрапив у прямий ефір із Санду (відео)

Як пише Point, у момент землетрусу Санду виступала у прямому ефірі на телеканалі Moldova 1. На відео, які публікують у мережі, можна помітити відчутний поштовх.

Сам землетрус стався у Румунії. Його магнітуда становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

За даними Newsmaker, Румунський інститут фізики Землі з'ясував, що підземні поштовхи зафіксували о 17:40. Епіцентр залягав на глибині 140 км.