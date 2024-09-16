У Молдові землетрус потрапив у прямий ефір із Санду (відео)

Мешканці Молдови сьогодні, 16 вересня, увечері відчули землетрус. Природне лихо потрапило в прямий ефір, в якому брала участь президент країни Мая Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point та Newsmaker.
Як пише Point, у момент землетрусу Санду виступала у прямому ефірі на телеканалі Moldova 1. На відео, які публікують у мережі, можна помітити відчутний поштовх.
Сам землетрус стався у Румунії. Його магнітуда становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
За даними Newsmaker, Румунський інститут фізики Землі з'ясував, що підземні поштовхи зафіксували о 17:40. Епіцентр залягав на глибині 140 км.
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі відчули землетрус, який стався в Румунії.
Також поштовхи відчували у Болгарії та Молдові.
За інформацією міського голови Одеси, інформація про постраждалих або пошкоджені будівлі не надходила.
До слова, кілька тижнів тому біля берегів тимчасово окупованого Криму також фіксували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося у східній частині Чорного моря.
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