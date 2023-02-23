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В Молдові затримали двох підозрюваних у підготовці до перевороту

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Молдова, Четвер 23 лютого 2023 19:35
В Молдові затримали двох підозрюваних у підготовці до перевороту Фото: В Молдові затримали двох підозрюваних у підготовці до перевороту (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Молдови підозрюють агентську мережу, до якої залучені громадяни Молдови та іншої держави у діях щодо державної зради та шпигунства. Вже вдалося затримати двох осіб, які причетні до підготовки перевороту в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби інформації та безпеки Молдови.

"Під слідством перебувають п'ять осіб - громадяни Молдови, двоє з яких були затримані та поміщені під варту у грудні 2022 року, а решта троє перебувають у статусі підозрюваних", - поясни правоохоронці.

Ці дії можна кваліфікувати як здійснення "ворожої діяльності проти Республіки Молдова".

Йдеться про дестабілізацію та спроби змінити конституційний порядок у державі шляхом насильства. Згідно з кримінальним законодавством, акти державної зради караються позбавленням волі на строк від 12 до 20 років.

"Розслідуються дії, які почалися з 2020 року як заплановані, так і частково реалізовані дії пов'язані зі сприянням грошовим переказам, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, розпалюванням дестабілізуючих настроїв та нетерпимості стосовно окремих категорій громадян, у тому числі вербуванням людей для участі у масових акціях, схильних до переродження в акти насильства на користь іноземної держави", - додали правоохоронці.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявляв, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

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