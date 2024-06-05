У Молдові за участі ФБР пройшли обшуки у справі про перешкоджання Інтерполу

У Молдові 4 червня пройшли 33 обшуки у кримінальній справі про підкуп держчиновників Молдови та інших країн з метою завадити Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, не лише молдовських громадян, які перебувають у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Антикорупційна прокуратура Молдови проводить розслідування спільно з Національною фінансовою прокуратурою Франції. У проведенні обшуків молдовська сторона запросила допомогу експертів ФБР США з обробки цифрових пристроїв.

Наразі затримано чотирьох підозрюваних, повідомила глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін.

За її словами, особи, щодо яких Інтерпол публікував червоне повідомлення, могли отримувати притулок або статус біженця в Молдові чи інших країнах, щоб заблокувати повідомлення Інтерполу про їхній розшук.

Схему реалізовувала міжнародна злочинна організація, пов'язана з особами в Росії, Україні, Білорусі та інших країнах, шляхом підкупу держчиновників у Молдові та інших країнах. Злочинці давали хабарі посередникам та посадовим особам, щоб ті інформували розшукуваних Інтерполом по "червоних повідомленнях".

Під час обшуків вилучено цифрові пристрої, інші предмети та документи, які можуть бути доказами скоєння злочину.