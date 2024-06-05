ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Молдові за участі ФБР пройшли обшуки у справі про перешкоджання Інтерполу

Середа 05 червня 2024 01:53
UA EN RU
У Молдові за участі ФБР пройшли обшуки у справі про перешкоджання Інтерполу Ілюстративне фото (facebook.com/interpol)
Автор: Вадим Ребрина

У Молдові 4 червня пройшли 33 обшуки у кримінальній справі про підкуп держчиновників Молдови та інших країн з метою завадити Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, не лише молдовських громадян, які перебувають у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Антикорупційна прокуратура Молдови проводить розслідування спільно з Національною фінансовою прокуратурою Франції. У проведенні обшуків молдовська сторона запросила допомогу експертів ФБР США з обробки цифрових пристроїв.

Наразі затримано чотирьох підозрюваних, повідомила глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін.

За її словами, особи, щодо яких Інтерпол публікував червоне повідомлення, могли отримувати притулок або статус біженця в Молдові чи інших країнах, щоб заблокувати повідомлення Інтерполу про їхній розшук.

Схему реалізовувала міжнародна злочинна організація, пов'язана з особами в Росії, Україні, Білорусі та інших країнах, шляхом підкупу держчиновників у Молдові та інших країнах. Злочинці давали хабарі посередникам та посадовим особам, щоб ті інформували розшукуваних Інтерполом по "червоних повідомленнях".

Під час обшуків вилучено цифрові пристрої, інші предмети та документи, які можуть бути доказами скоєння злочину.

Нагадаємо, у квітні проросійська опозиція Молдови під назвою "Перемога" приїжджала до Москви, де було створено новий антиєвропейський політичний блок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корупція Молдова ФБР
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни