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В Молдове с участием ФБР прошли обыски по делу о препятствовании Интерполу

Среда 05 июня 2024 01:53
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В Молдове с участием ФБР прошли обыски по делу о препятствовании Интерполу Иллюстративное фото (facebook.com/interpol)
Автор: Вадим Ребрина

В Молдове 4 июня прошли 33 обыска по уголовному делу о подкупе госчиновников Молдовы и других стран с целью помешать Интерполу публиковать "красные сообщения" о лицах, не только молдовских гражданах, находящихся в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы проводит расследование совместно с Национальной финансовой прокуратурой Франции. В проведении обысков молдавская сторона запросила помощь экспертов ФБР США по обработке цифровых устройств.

В настоящее время задержаны четыре подозреваемых, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин.

По ее словам, лица, по которым Интерпол публиковал красное сообщение, могли получать убежище или статус беженца в Молдове или других странах, чтобы заблокировать сообщения Интерпола об их розыске.

Схему реализовывала международная преступная организация, связанная с лицами в России, Украине, Беларуси и других странах путем подкупа госчиновников в Молдове и других странах. Преступники давали взятки посредникам и должностным лицам, чтобы те информировали разыскиваемых Интерполом по "красным сообщениям".

В ходе обысков изъяты цифровые устройства, другие предметы и документы, которые могут быть доказательствами совершения преступления.

Напомним, в апреле пророссийская оппозиция Молдовы под названием "Победа" приезжала в Москву, где был создан новый антиевропейский политический блок.

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Коррупция Молдова ФБР
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