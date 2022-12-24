У Молдові різко відповіли РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю Кишинева з НАТО

Воде зазначив, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – наголосив представник МЗС Молдови.

Він також наголосив, що на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України.

"Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.

Раніше Галузін заявив, що активізація співробітництва Кишинева з країнами НАТО у військовій та військово-технічній сферах є фактором, який нібито підриває безпеку самої Молдови.