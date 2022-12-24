UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Молдові різко відповіли РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю Кишинева з НАТО

Фото: Молдова різко відповіла РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю з НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Молдови відповіли на погрози заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева та НАТО нібито наближає країну до катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС Молдови Даніеля Воде.

Воде зазначив, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – наголосив представник МЗС Молдови.

Він також наголосив, що на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України.

"Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.

Раніше Галузін заявив, що активізація співробітництва Кишинева з країнами НАТО у військовій та військово-технічній сферах є фактором, який нібито підриває безпеку самої Молдови.

Нагадаємо, що у парламенті Молдови запропонували провести демілітаризацію Придністров'я спільно з Україною та НАТО.

Крім того, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдова