У Молдові різко відповіли РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю Кишинева з НАТО

У МЗС Молдови відповіли на погрози заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева та НАТО нібито наближає країну до катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС Молдови Даніеля Воде.
Воде зазначив, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.
"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – наголосив представник МЗС Молдови.
Він також наголосив, що на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України.
"Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.
Раніше Галузін заявив, що активізація співробітництва Кишинева з країнами НАТО у військовій та військово-технічній сферах є фактором, який нібито підриває безпеку самої Молдови.
Нагадаємо, що у парламенті Молдови запропонували провести демілітаризацію Придністров'я спільно з Україною та НАТО.
Крім того, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.
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