У Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей

За даними правоохоронців, 51 особу було затримано ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Пізніше правоохоронці затримали ще 28 учасників акції за те, що вони поводилися агресивно.

У виданні наголошують, що протест у Кишиневі супроводжувався зіткненнями з поліцією - мітингувальники закидали правоохоронців яйцями.

Серед затриманих були і співорганізатори протесту: депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голова Оргіївського району Діну Цуркану та мер Оргієва Павло Вережан.

Варто зауважити, що партія "Шор" вже більше місяця організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.