У Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей

У Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker , про це заявили в Генеральному інспектораті поліції Молдови.

За даними правоохоронців, 51 особу було затримано ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Пізніше правоохоронці затримали ще 28 учасників акції за те, що вони поводилися агресивно.

У виданні наголошують, що протест у Кишиневі супроводжувався зіткненнями з поліцією - мітингувальники закидали правоохоронців яйцями.

Серед затриманих були і співорганізатори протесту: депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голова Оргіївського району Діну Цуркану та мер Оргієва Павло Вережан.

Варто зауважити, що партія "Шор" вже більше місяця організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.