ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей

Новость на русском →
Кишинів, Неділя 30 жовтня 2022 22:10
У Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей Ілюстративне фото: у Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Іван Носальський

У Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявили в Генеральному інспектораті поліції Молдови.

За даними правоохоронців, 51 особу було затримано ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Пізніше правоохоронці затримали ще 28 учасників акції за те, що вони поводилися агресивно.

У виданні наголошують, що протест у Кишиневі супроводжувався зіткненнями з поліцією - мітингувальники закидали правоохоронців яйцями.

Серед затриманих були і співорганізатори протесту: депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голова Оргіївського району Діну Цуркану та мер Оргієва Павло Вережан.

Варто зауважити, що партія "Шор" вже більше місяця організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Washington Post , російські спецслужби намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, використовуючи газ як ключовий важіль тиску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Мітинг
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік