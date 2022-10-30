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В Молдове на пророссийских протестах задержали десятки людей

Новина українською →
Кишинев, Воскресенье 30 октября 2022 22:10
В Молдове на пророссийских протестах задержали десятки людей Иллюстративное фото: в Молдове на пророссийских протестах задержали десятки людей (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Иван Носальский

В Молдове во время нового протеста против власти страны, который организовала пророссийская партия "Шор", полиция задержала 79 человек.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

По данным правоохранителей, 51 человек был задержан еще до начала протеста за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга. Позже правоохранители задержали еще 28 участников акции за то, что они вели себя агрессивно.

В издании отмечают, что протест в Кишиневе сопровождался столкновениями с полицией - митингующие забрасывали правоохранителей яйцами.

Среди задержанных были и соорганизаторы протеста: депутат городского совета Кишинева от партии "Шор" Валерий Клименко, глава Оргеевского района Дину Цуркану и мэр Оргеева Павел Вережан.

Стоит заметить, что партия "Шор" уже более месяца организовывает пророссийские протесты в Кишиневе и требует отставки действующего руководства страны.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным The Washington Post, российские спецслужбы пытаются сбросить прозападное правительство Молдовы, используя газ как ключевой рычаг давления.

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