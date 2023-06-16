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У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС

Фото: у Молдові попередили про загрозу спалаху холери (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Молдови попередили про загрозу холери після підриву російськими Каховської ГЕС. Наразі випадків хвороби не зафіксовано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Національне агентство громадського здоров'я Молдови (ANSP) заявило, що після прориву дамби Каховського водосховища та затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин.

Це, як стверджує ANSP, підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися через воду. Мова йде про кишкові інфекції, гепатит, ботулізм, холеру і навіть сибірку, а також ті, які можуть переносити гризуни - лептоспіроз і туляремію.

При цьому агентство наголошує, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у Молдові та Україні. Наразі фахівці не зафіксували жодного випадку захворювань.

"Водночас через інтенсивну міграцію населення зберігається ризик завезення до Молдови холери та інших захворювань", - йдеться у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву дамби Каховського водосховища частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує пити лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

Крім того, жителям заборонили купатися, ловити та вживати рибу, оскільки вона може бути небезпечною.

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