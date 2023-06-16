RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС

Фото: в Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Молдовы предупредили об угрозе холеры после подрыва российскими Каховской ГЭС. Пока случаев болезни не зафиксировано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Национальное агентство общественного здоровья Молдовы (ANSP) заявило, что после прорыва дамбы Каховского водохранилища и затопления огромной территории в воду попало много опасных веществ.

Это, как утверждает ANSP, повышает риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться через воду. Речь идет о кишечных инфекциях, гепатите, ботулизме, холере и даже сибирской язве, а также тех, которые могут переносить грызуны - лептоспироз и туляремию.

При этом агентство отмечает, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Молдове и Украине. Специалисты не зафиксировали ни одного случая заболеваний.

"В то же время из-за интенсивной миграции населения сохраняется риск завоза в Молдову холеры и других заболеваний", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

Кроме того, жителям запретили купаться, ловить и употреблять в пищу рыбу, поскольку она может быть опасной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваЭпидемия