У Молдові підтвердили заяву Зеленського щодо плану РФ із дестабілізації країни

Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md .

"СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. На даний момент ми не можемо надати більш детальної інформації, оскільки існує ризик поставити під загрозу різні поточні оперативні заходи", - повідомили у відомстві.

Водночас СІБ запевняє громадян Республіки Молдова, що всі державні установи працюють у звичайному режимі і не допустять реалізації цих планів рф.