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У Молдові підтвердили заяву Зеленського щодо плану РФ із дестабілізації країни

Фото: у Молдові підтвердили заяву Зеленського щодо плану РФ із дестабілізації країни (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md.

"СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. На даний момент ми не можемо надати більш детальної інформації, оскільки існує ризик поставити під загрозу різні поточні оперативні заходи", - повідомили у відомстві.

Водночас СІБ запевняє громадян Республіки Молдова, що всі державні установи працюють у звичайному режимі і не допустять реалізації цих планів рф.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

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Молдова