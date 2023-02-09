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В Молдове подтвердили заявление Зеленского о плане РФ по дестабилизации страны

Фото: в Молдове подтвердили заявление Зеленского о плане РФ по дестабилизации страны (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на point.md.

"СИБ подтверждает, что как по информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности Службы, были выявлены акты с целью подрыва государственности Республики Молдова, дестабилизации и нарушения общественного порядка. На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку существует риск поставить под угрозу разные текущие оперативные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

В то же время СИБ уверяет граждан Республики Молдова, что все государственные учреждения работают в обычном режиме и не допустят реализации этих планов.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

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Молдова