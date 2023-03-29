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У Молдові хочуть продовжили надзвичайний стан ще на 60 днів

Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (fasebook.com/recean)
Автор: Марія Кучерявець

В уряді Молдови запропонували парламенту продовжити режим надзвичайного стану в країні ще на 60 днів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін сьогодні під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, якого цитує Newsmaker.

Своєю чергою він пояснив необхідність продовження режиму надзвичайного стану в країні тим, що в сусідній Україні продовжується війна.

"Ми маємо усвідомлювати, що поряд з нами йде війна, гинуть люди, руйнують інфраструктуру. Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає нас, і уряду потрібні інструменти для оперативного втручання: чи це забезпечення миру та стабільності, чи забезпечення безперервного надання послуг критично важливої інфраструктури", - заявив Речан.

Нагадаємо, що режим надзвичайного стану у Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Додамо, раніше в Молдові пояснювали необхідність введення режиму НС через ризик того, що повітряний простір Молдови перетинатимуть російські ракети. Що вже траплялося неодноразово.

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