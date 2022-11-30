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Молдова планує подовжити режим надзвичайного стану. Його ввели через війну в Україні

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Молдова, Середа 30 листопада 2022 19:47
Молдова планує подовжити режим надзвичайного стану. Його ввели через війну в Україні Фото: надзвичайний стан у Молдові планують подовжити через енергетичну небезпеку (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Молдова передбачає подовження надвичайного стану ще на 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляє видання, уряд країни завтра, 1 грудня, запропонує парламенту подовжити режим надзвичайного стану, починаючи з 6 грудня. Про це прем’єр-міністр Наталія Гаврилиця повідомила 30 листопада на засіданні Кабміну.

За словами очільниці уряду, необхідність подовження такого режиму пояснюється ризиками і загрозами для національної безпеки і постачання енергоресурсів до Молдови, що так само "зберігаються".

"Шкода, що нам знову доводиться виступити з такою пропозицією. Усі бачили відключення електрики, чули прогнози. Тому нам, як і раніше, потрібні інструменти для прийняття рішень, щоб дбати про наших громадян", - зазначила прем'єр.

При цьому вона підкреслила, що ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які РФ завдала останніми місяцами, мають безпосередній негативний вплив на енергетичну безпеку Молдови.

Нагадаємо, що режим надзвичайного стану у Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Нещодавно Молдова заявила, що Росія використовує енергоресурси як "інструмент шантажу". Крім того, Росія заявила, яка спочатку надумала перекривати газ Молдові, відмовилася робити це, але не виключила таке у майбутньому.

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