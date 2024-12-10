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У Молдові готують план надзвичайного стану в енергетиці: кому вимикатимуть світло

Вівторок 10 грудня 2024 19:20
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У Молдові готують план надзвичайного стану в енергетиці: кому вимикатимуть світло Ілюстративне фото: у Молдові готують план надзвичайного стану в енергетиці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд Молдови почав розробляти план на випадок надзвичайного стану в енергетиці країни. Це може трапитись через припинення транзиту газу з Росії через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як пише видання, план дій передбачає, що лікарні, аеропорт, національне телебачення, а також парламент, уряд та адміністрація президента стануть "життєво важливими" установами. Їх не можна відключати від електрики.

"Життєво важливі споживачі - це кінцеві споживачі, яких маємо забезпечити електроенергією в пріоритетному порядку, залежно від технічних можливостей. Решту споживачів, які не входять до цієї категорії, забезпечують електроенергією на рівних і недискримінаційних умовах, наскільки це дають змогу технічні можливості операторів системи. Але їхні електромережі можуть відключити у виняткових ситуаціях в енергетичному секторі", - сказано у плані.

Відповідно до документа, будуть складені списки критично важливих об'єктів. Серед них: лікарні, центри швидкої допомоги, переливання крові, дитячі заклади, а також енергетичні й комунальні об'єкти, такі як диспетчерські служби водо-, газо- та теплопостачання.

До списку також увійдуть урядові установи, включаючи будівлі парламенту, адміністрації президента, міноборони, МВС, та інші стратегічні об'єкти, як-от аеропорти, залізнична інфраструктура, енергостанції та телебачення

Уряд розгляне проєкт на засіданні 11 грудня.

Що передувало

Раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан хоче оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі. На тлі цього було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

Раніше ми розповідали про те, у чому ризик для Молдови від рішення України повністю припинити транзит російського газу через свою територію.

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