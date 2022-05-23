В Молдове заявили о готовности вооружиться по стандартам НАТО, но выдвинули условие

В Молдове заявили о готовности вооружиться по стандартам НАТО. Однако Кишинев хочет сохранить нейтральный статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Market .

Как заявил изданию глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниел Водэ, руководство страны ведет переговоры с другими странами об усилении обороноспособности молдавской армии.

"Наша страна сотрудничает в области безопасности и обороны со многими партнерами. Целью этого диалога является как участие в обеспечении мира и безопасности в мире, так и обеспечение необходимой обороноспособности вооруженных сил, чтобы противостоять потенциальным угрозам безопасности", - сказал спикер МИДа, комментируя возможность поставок вооружения странами НАТО.

При этом Водэ отметил, что Молдова сотрудничает с НАТО с учетом нейтрального статуса страны. По его словам, этот принцип прописан в молдавской Конституции.