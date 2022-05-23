ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Молдове заявили о готовности вооружиться по стандартам НАТО, но выдвинули условие

Новина українською →
Кишинев, Понедельник 23 мая 2022 17:17
В Молдове заявили о готовности вооружиться по стандартам НАТО, но выдвинули условие Фото: Кишинев заявил о готовности прейти на стандарты НАТО, но выдвинул условие (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Молдове заявили о готовности вооружиться по стандартам НАТО. Однако Кишинев хочет сохранить нейтральный статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Market.

Как заявил изданию глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниел Водэ, руководство страны ведет переговоры с другими странами об усилении обороноспособности молдавской армии.

"Наша страна сотрудничает в области безопасности и обороны со многими партнерами. Целью этого диалога является как участие в обеспечении мира и безопасности в мире, так и обеспечение необходимой обороноспособности вооруженных сил, чтобы противостоять потенциальным угрозам безопасности", - сказал спикер МИДа, комментируя возможность поставок вооружения странами НАТО.

При этом Водэ отметил, что Молдова сотрудничает с НАТО с учетом нейтрального статуса страны. По его словам, этот принцип прописан в молдавской Конституции.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила за вооружение Молдовы по стандартам НАТО.

Отметим, позднее США заявили о готовности поставить оружие Молдове. Как отметили в Вашингтоне, такие переговоры уже ведутся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Молдова Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения