У Молдові заявили про готовність озброїтися за стандартами НАТО, але висунули умову

У Молдові заявили про готовність озброїтися за стандартами НАТО. Однак Кишинів хоче зберегти нейтральний статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Market .

Як заявив виданню глава пресслужби Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови Даніел Воде, керівництво країни веде переговори з іншими країнами про посилення обороноздатності молдавської армії.

"Наша країна співпрацює в галузі безпеки і оборони з багатьма партнерами. Метою цього діалогу є як участь у забезпеченні миру і безпеки у світі, так і забезпечення необхідної обороноздатності Збройних сил, щоб протистояти потенційним загрозам безпеці", - сказав спікер МЗС, коментуючи можливість постачання озброєння країнами НАТО.

При цьому Воде зазначив, що Молдова співпрацює з НАТО з урахуванням нейтрального статусу країни. За його словами, цей принцип прописаний в молдавській Конституції.