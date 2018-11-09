Во Львове ограничивают использование полиэтиленовых пакетов в магазинах

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В городе есть десятки фирм, которые предлагают альтернативное полиэтилену упаковки

Крупные торговые сети, кроме полиэтиленовых пакетов, должны предлагать покупателям альтернативные упаковки из бумаги или тару многоразового использования. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 9 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, предварительно городские чиновники общались с владельцами маркетов.

По их словам, во Львове есть десятки фирм, которые предлагают альтернативное полиэтилена упаковка.

"Это мировая практика - отказываться от полиэтиленовых пакетов. И уже сегодня в супермаркетах рядом с ними есть многоразовые сумки или бумажные. Поэтому выбор за клиентом. Мы предлагаем поэтапный переход и отказ от полиэтиленовых пакетов. В первую очередь, сейчас будут предлагать покупателям выбирать, во что упаковать товар. Это для того, чтобы развивать культуру", - отметил заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

РБК-Украина в материале: "Мусорное дело: как Киев планирует отказываться от использования полиэтиленовых пакетов" писало, что ближайшие несколько месяцев будет обсуждаться план по управлению отходами, разработанный Минприроды.

Для начала в столице предлагают розничным сетям продавать покупателям вместо обычных полиэтиленовых пакетов бумажные пакеты или пакеты из биоразлагаемого пластика.

В частности, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью оптового ритейлера METRO Cash&Carry Ukraine Олеся Оленицкая сообщила РБК-Украина, что в сети готовы к выполнению рекомендаций Киевсовета. По ее словам, компания уже предлагает покупателям биоразлагаемые пакеты и сумки многоразового использования.