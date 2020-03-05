В Молдове задержали руководство центробанка по делу о хищении 1 млрд долларов

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло разрешил задержать четырех действующих и бывших членов руководства Национального банка в рамках расследования хищения из трех местных банков 1 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции в четверг Стояногло сказал, что следователи допросят вице-президентов Нацбанка Аурелиу Чинчлея, Иона Стурзу, а также бывших президента Дорина Дрэгуцану и вице-президента Эмму Тэбырцэ.

"Мы уверены, что НБМ был институтом, который непосредственно участвовал в преступлениях, связанных с хищением миллиарда", - добавил он.

Нацбанк Молдовы сообщил, что сотрудничает со следствием и надеется на объективное расследование. "В то же время мы уверены, что следственные действия не повлияют на способность НБМ выполнять свои надзорные функции", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате хищения из банковской системы более 1 млрд долларов в 2015 году обанкротились три крупнейших банка Молдовы.

В 2019 году парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию хищения более миллиарда долларов из банковской системы.