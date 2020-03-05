ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Молдове задержали руководство центробанка по делу о хищении 1 млрд долларов

Новости » Экономика     05.03.2020 - 17:00
В Молдове задержали руководство центробанка по делу о хищении 1 млрд долларов
Фото: флаг Молдовы (flickr.com/Frank)

В 2015 году из-за хищения более 1 млд долларов обанкротились три крупнейших банка Молдовы

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло разрешил задержать четырех действующих и бывших членов руководства Национального банка в рамках расследования хищения из трех местных банков 1 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции в четверг Стояногло сказал, что следователи допросят вице-президентов Нацбанка Аурелиу Чинчлея, Иона Стурзу, а также бывших президента Дорина Дрэгуцану и вице-президента Эмму Тэбырцэ.

"Мы уверены, что НБМ был институтом, который непосредственно участвовал в преступлениях, связанных с хищением миллиарда", - добавил он.

Нацбанк Молдовы сообщил, что сотрудничает со следствием и надеется на объективное расследование. "В то же время мы уверены, что следственные действия не повлияют на способность НБМ выполнять свои надзорные функции", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате хищения из банковской системы более 1 млрд долларов в 2015 году обанкротились три крупнейших банка Молдовы.

В 2019 году парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию хищения более миллиарда долларов из банковской системы.

Перекрытые дороги и накаленная обстановка: в Молдове требуют отставку правительства В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства
Новости Украины Молдовакража
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь