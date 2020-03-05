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У Молдові затримали керівництво центробанку по справі про розкрадання 1 млрд доларів

Новини » Економіка     05.03.2020 - 17:00
У Молдові затримали керівництво центробанку по справі про розкрадання 1 млрд доларів
Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)

У 2015 році через розкрадання понад 1 млрд доларів збанкрутували три найбільших банку Молдови

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло дозволив затримати чотирьох діючих і колишніх членів керівництва Національного банку в рамках розслідування розкрадання з трьох місцевих банків 1 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

На прес-конференції в четвер Стояногло сказав, що слідчі допитають віце-президентів Нацбанку Ауреліо Чинчлея, Іона Стурзу, а також колишніх президента Доріна Дрегуцану і віце-президента Емму Тебирце.

"Ми впевнені, що НБМ був інститутом, який безпосередньо брав участь в злочинах, пов'язаних із розкраданням мільярдів", - додав він.

Нацбанк Молдови повідомив, що співпрацює зі слідством і сподівається на об'єктивне розслідування. "У той же час ми впевнені, що слідчі дії не вплинуть на здатність НБМ виконувати свої наглядові функції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті розкрадання з банківської системи більше 1 млрд доларів в 2015 році збанкрутували три найбільших банку Молдови.

У 2019 році парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування розкрадання понад мільярда доларів з банківської системи.

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