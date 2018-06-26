Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Молдове выборы мэра Кишинева признали недействительными

НовостиПолитика    26.06.2018 - 05:33
Фото: Молдова (flickr.com/andreas.antonson)
Фото: Молдова (flickr.com/andreas.antonson)

На выборах, которые не признали, выиграл Андрей Нэстас

Высшая судебная палата Молдове 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе. Об этом информирует Noi.md

Ранее 19 июня суд Кишинева признал недействительными выборы мэра Кишинева, а Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции.

На выборах, которые состоялись 20 мая, выиграл Андрей Нэстасе, набрав около 52% голосов, тем самым обогнав своего оппонента Иона Чебана с 48% голосов.

Напомним, в связи с решением суда в центре Кишенева проходят акции протестов. Оппозиция протестует против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы.

После вынесенного приговора суда, Нэстасе, который назвал решение "политическим заказом", призвал людей готовиться к массовым протестам. Протест сторонников Нестасе происходил у Апелляционной палаты 20 и 21 июня.

Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты, - опрос В ОБСЕ заявили о неравных условиях на президентских выборах в Турции
Теги публикации: Молдова, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь