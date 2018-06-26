В Молдове выборы мэра Кишинева признали недействительными

На выборах, которые не признали, выиграл Андрей Нэстас

Высшая судебная палата Молдове 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе. Об этом информирует Noi.md.

Ранее 19 июня суд Кишинева признал недействительными выборы мэра Кишинева, а Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции.

На выборах, которые состоялись 20 мая, выиграл Андрей Нэстасе, набрав около 52% голосов, тем самым обогнав своего оппонента Иона Чебана с 48% голосов.

Напомним, в связи с решением суда в центре Кишенева проходят акции протестов. Оппозиция протестует против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы.

После вынесенного приговора суда, Нэстасе, который назвал решение "политическим заказом", призвал людей готовиться к массовым протестам. Протест сторонников Нестасе происходил у Апелляционной палаты 20 и 21 июня.