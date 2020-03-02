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У Молдові ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряду

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 12:41
У Молдові ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряду
Фото: протести в Молдові (newsmaker.md)

Ветерани вимагають відправити уряд у відставку

В Кишиневі (Молдова) кілька тисяч ветеранів війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні кілька тисяч ветеранів війни на Дністрі вийшли на антиурядовий протест з вимогою відставки молдавського Кабінету міністрів. Правоохоронці на вході в будівлю уряду погодилися пропустити представників протестувальників, проте більша частина маніфестантів не згодна.

Після цього протестувальники розбили скло на вхідних дверей до будівлі уряду і спробували його штурмувати. Однак поліція посилила кордони і тепер маніфестантів від будівлі відокремлюють загони спецназу.

Протестувальники скандують: "Ми - народ, Додон - зрадник", "Геть Додона" і "Геть уряд".

У Молдові ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряду

Фото: протести в Молдові (newsmaker.md)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті Молдови парламентські фракції партій "Платформа Гідність і правда" (DA) і "Дія і солідарність" (PAS) вимагали звільнити міністра закордонних справ Ауреліо Чокоя за виправдання окупації Придністров'я.

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