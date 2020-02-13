У Молдові вимагають звільнити главу МЗС за виправдання окупації Придністров'я

Фото: Ауреліо Чокой (newsmaker)

Глава МЗС Молдови заявив, що Росія окупацією "зупинила кровопролиття"

У парламенті Молдови парламентські фракції партій "Платформа Гідність і правда" (DA) і "Дія і солідарність" (PAS) зажадали звільнити міністра закордонних справ Ауреліо Чокоя за виправдання окупації Придністров'я. Про це пише місцеве видання Newsmaker.

Повідомляється, що ініціатива пов'язана з заявою Чокоя про те, що російська армія окупацією Придністров'я "зупинила кровопролиття". Згідно з процедурою, парламент повинен розглянути подану резолюцію протягом 14 днів.

Минулого тижня Чокой на прес-конференції заявив, що конфлікт 1992 року на Дністрі було спровоковано сепаратистами.

"І, якщо говорити фактами, армія Російської Федерації, розміщена в придністровському регіоні, тоді втрутилася, щоб зупинити кровопролиття", - підкреслив він.

Пізніше Чокой заявив, що ЗМІ вирвали з контексту і спотворили його заяву.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Ігор Додон заявив про готовність надати невизнаному Придністров'ю широку автономію. Він додав, що на переговорах сторони повинні визнати спільне майбутнє.