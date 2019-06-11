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У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад 1 млрд доларів з банків

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 05:27
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад 1 млрд доларів з банків
Фото: парламент Молдови (agepi.gov.md)

У результаті розкрадання у 2015 збанкрутували три найбільші банки країни

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування розкрадання понад мільярда доларів із банківської системи, через яке збанкрутували три найбільші банки країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

До складу комісії, затвердженої на засіданні молдавського парламенту 10 червня, увійшли по три депутати від Партії соціалістів, блоку ACUM і Демократичної партії, її головою обрано Олександра Слусаря (ACUM).

"Той факт, що дотепер не були оприлюднені імена людей, причетних до цього розкрадання, є національною ганьбою", - заявив віце-голова парламенту Іон Чебан.

Своєю чергою член комісії від Партії соціалістів Володимир Головатюк зазначив, що контролюючі органи по суті нічого не зробили, щоб повернути викрадені з банківської системи фінансові кошти.

Зазначається, що діяльність комісії розрахована на 90 днів, після чого вона повинна представити парламенту та громадськості відповідний звіт.

У результаті розкрадання з банківської системи понад 1 мільярда доларів у 2015 році збанкрутували три найбільші банки країни – Ощадбанк, Соціальний банк і Unibank.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та Швеція закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові, висловивши підтримку молдавському парламенту.

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Новини України розкраданнябанковская система
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