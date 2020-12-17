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В Молдове сняли запрет на вещание российских каналов

Молдова, Четверг 17 декабря 2020 01:50
В Молдове сняли запрет на вещание российских каналов
Фото: телевизор (pexels)
Автор: Даша Харченко

Парламент Молдовы проголосовал за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг. Они снимают ограничения на трансляцию теле- и радиопрограмм из РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта стала Партия социалистов, фактическим лидером которой является действующий президент Игорь Додон.

Запрет на показ аналитических и новостных программ российских телеканалов был введен в феврале 2018 года. Запрет объясняли необходимостью борьбы с пропагандой и дезинформацией.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон принят по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду. Отметим, в 2018 году русский язык в Молдове утратил такой статус после того, как Конституционный суд признал устаревшим действовавший закон "О функционировании языков на территории МССР".

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