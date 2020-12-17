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У Молдові зняли заборону на мовлення російських каналів

Молдова, Четвер 17 грудня 2020 01:50
У Молдові зняли заборону на мовлення російських каналів
Фото: телевізор (pexels)
Автор: Даша Харченко

Парламент Молдови проголосував за поправки до Кодексу аудіовізуальних медіапослуг. Вони знімають обмеження на трансляцію теле - та радіопрограм з РФ.

Про це повідомляє ТАСС.

Ініціатором законопроекту стала Партія соціалістів, фактичним лідером якої є чинний президент Ігор Додон.

Заборона на показ аналітичних і новинних програм російських телеканалів була введена в лютому 2018 року. Заборону пояснювали необхідністю боротьби з пропагандою і дезінформацією.

Раніше повідомлялося, що парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон прийнятий з ініціативи прихильників чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться пост Майї Санду. Зазначимо, у 2018 році російська мова в Молдові втратила такий статус після того, як Конституційний суд визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території МРСР".

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